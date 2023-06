Trova una borsa con oltre 800 euro: carabiniere in pensione lo restituisce a una turista

Un gesto di grande senso civico. Nei giorni scorsi Costantino Pala, appuntato dei Carabinieri in pensione, iscritto all’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Cervia, ha rinvenuto in Piazza Andrea Costa una borsa da donna di marca e di notevole valore. All’interno erano contenuti documenti vari della proprietaria e 836 euro in contanti.

Pala ha consegnato immediatamente la borsa al Comando della Polizia Locale di Cervia che ha restituito tutto alla donna, una turista, che nel frattempo aveva sporto denuncia di smarrimento. L’Associazione visto il gesto civico di correttezza e onestà esprime la più viva stima e ringraziamento al socio che ha tenuto alto i valori dell’Arma.