"Nonna, sono in ospedale col Covid e ho bisogno di soldi": raffica di truffe

Si spacciano per figli o nipoti con il Covid, o comunque ammalati e bisognosi di denaro, cercando così di raggirare le persone più vulnerabili. Si stanno moltiplicando in questi giorni i tentativi di truffe telefoniche legate all'emergenza Coronavirus, in particolare ai danni di anziani. Sono svariati gli episodi segnalati alla Polizia locale di Ravenna.

L'emergenza sanitaria e l'isolamento hanno offerto purtroppo il pretesto per cui malviventi, spacciandosi per figli o nipoti - dei quali tra l'altro conoscono il nome - e approfittando della condizione di fragilità della controparte, dichiarano di trovarsi in ospedale per il Covid e di avere impellente necessità di contanti per cure costose e/o assistenza. La Polizia Locale invita tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a rivolgersi alle Forze dell'ordine, per qualsiasi dubbio, ogni qualvolta ricevano insolite richieste di denaro/oggetti preziosi, da “familiari” in presunta difficoltà.