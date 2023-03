Tubo che sversa acqua scura in mare, cittadini preoccupati. Ma è tutto nella norma

In questi giorni alcuni residenti a Casal Borsetti, passeggiando tra il baretto e la spiaggia per fare una passeggiata, hanno notato la presenza di un tubo che attraversa la spiaggia e scarica dell'acqua scura in mare. Preoccupati, alcuni di loro si sono rivolti a RavennaToday per chiedere spiegazioni: "Appena ho raggiunto la spiaggia mi sono imbattuta in un rigagnolo di acqua nera che sgorgava in mezzo alla sabbia calpestata da mezzi cingolati, e poco più avanti un tubo che scaricava acqua nera in mare", scrive Ornella.

In realtà si tratta di operazioni relative al dragaggio del fiume Lamone, come spiegano i Carabinieri del nucleo forestale. La sabbia viene rimossa dall'imboccatura del fiume per abbassare il fondale e viene pompata attraverso il tubo, arrivando al mare. Il colore scuro dell'acqua è dovuto al fondo limaccioso del fiume. I lavori sono stati regolarmente autorizzati dal Comune.