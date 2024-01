In onda la puntata di '4 Ristoranti' girata a Ravenna: la sfida in tv con Alessandro Borghese

I mosaici dorati e le testimonianze artistiche bizantine fanno da sfondo all’incontro tra mare e pianura, anche sulla tavola: è Ravenna la quarta tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nell’episodio in onda domenica 7 gennaio, su Sky e in streaming su Now, l’iconico van di chef Alessandro Borghese si fermerà nel cuore della Romagna, per andare alla scoperta delle tradizioni culinarie di Ravenna. Le riprese, come molti ravennati ricorderanno, erano state girate in città a inizio ottobre.

Nella puntata Ravenna svelerà le sue numerose anime, tutte ugualmente autentiche e unite come le tessere di un mosaico. L’antica città, infatti, vanta anche un’importante storia gastronomica, in parte dovuta alla sua posizione a cavallo tra il mar Adriatico e la Pianura Padana, che garantisce una grande varietà di piatti tipici: dalle tagliatelle al ragù ai passatelli, dal coniglio al piccione, dalla saraghina al castrato, alla pasta fresca – spesso ripiena – che è una vera e propria istituzione. Fra trattorie ruspanti, location chic, locali antichi e osterie che strizzano l’occhio al futuro, chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante nel centro storico di Ravenna. I 4 ristoranti in gara sono “Antica Bottega di Felice” di Roberto, “Trattoria Al Cerchio” di Letizia, “Corte Cabiria” di Luciano e “Ristorante Al Cairoli” di Attilio.

Le regole del gioco non cambiano: quattro ristoratori, che condividono una caratteristica o un aspetto particolare, gareggiano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’inconfondibile “dieci” dello chef. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che non rinuncia a una scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine vengano rispettati.

La temibile valutazione prosegue durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione. I commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, differente in ciascuna puntata. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto.

A Ravenna, non potranno che sfidarsi sui tradizionali cappelletti al ragù, o caplèt, i “cugini” degli altrettanto celebri tortellini. Questa pasta all’uovo tagliata a quadrati, ripiena di formaggio e a forma di cappello, da secoli è al centro di un gustoso dibattito: con quale ripieno farcirli e con quale ragù accompagnarli? Il giudizio di chef Borghese sulla gara tra ristoratori viene svelato alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare la classifica. Il vincitore di ogni puntata, poi, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività.