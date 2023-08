Ubriaco al bar armato di bottiglia minaccia e ferisce un poliziotto: arrestato

Nella mattinata di giovedì, durante i servizi mirati di controllo del territorio predisposti dal Questore di Ravenna Lucio Pennella finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, la presenza di un cittadino italiano molesto e in stato di elevata alterazione alcolica in un bar del ravennate ha reso necessario l’intervento delle Squadre Volanti.

L'uomo, giunti gli equipaggi, ha iniziato a offendere e intimidire le forze dell’ordine, minacciandoli con una bottiglia di vetro e continuando ad assumere un atteggiamento ostile e non collaborativo, sino a procurare una lieve lesione all’operatore della pattuglia.

L'aggressore è stato quindi tratto in arresto per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e in seguito condotto presso la sua abitazione in attesa dell’udienza tenutasi venerdì mattina, ove l’Autorità Giudiziaria ha disposto la convalida dell’arresto e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.