Ucciso da una dose di eroina: pusher indagato per omicidio

E' stato aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte di un 49enne trovato deceduto - con tutta probabilità a causa di un'overdose da eroina - il 17 dicembre scorso nella sua casa di Lido Adriano. A essere indagato è un 39enne tunisino accusato di spaccio e di morte come conseguenza di altro reato. Il 39enne, infatti, era stato visto insieme al 49enne in un bar della località balneare dove entrambi risiedevano ed è qui, secondo gli inquirenti, che il 39enne avrebbe venduto al cliente la dose di eroina causa poi dell'overdose. Il Pm ha disposto l'autopsia sul cadavere del 49enne. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola martedì.