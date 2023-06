Ufficio postale chiuso ancora per un mese a Conselice: la sindaca scrive a Poste Italiane

La sindaca di Conselice Paola Pula si è nuovamente attivata presso Poste Italiane in merito alla riapertura dell'ufficio postale di via Buscaroli. "Come noto il nostro territorio comunale ha subito una disastrosa alluvione e la mancanza della filiale grava sugli utenti e cittadini - ha rimarcato la prima cittadina -. Abbiamo chiesto a Poste Italiane di attivarsi con la massima celerità per risolvere i problemi che ancora ostacolano la riapertura degli sportelli, ma anche di illustrare pubblicamente i motivi che determinano il perdurare della chiusura; questo per una massima trasparenza nei confronti della cittadinanza, che necessita quanto mai di questo indispensabile servizio, in un periodo di per sé già estremamente complicato".

Poste Italiane ha riferito che servirà circa un mese di tempo per poter ripristinare la piena funzionalità dell'ufficio. Entro la metà del mese di luglio verrà invece attivato (temporaneamente) un ufficio mobile. Nella nota pervenuta di risposta alla sindaca, Poste Italiane precisa che l’ufficio postale di Conselice è stato appoggiato sull’ufficio postale di Voltana anziché Lavezzola per ragioni tecnico operative, relative alla disponibilità di postazioni di lavoro. Viene precisato inoltre che le pensioni non accreditate su rapporti (per esempio conti correnti, libretti, carte prepagate con Iban) possono essere pagate solo nell’ufficio di radicamento (in questo caso dunque presso l’ufficio postale di Voltana).

Sempre nella nota pervenuta, è precisato che la gran parte delle pensioni sono accreditate, quindi è possibile ritirarle in circolarità, presso qualsiasi ufficio postale: se i clienti hanno con sé le carte magnetiche, possono ritirare l’intero importo; altrimenti, con strumenti cartacei, fino a un massimo di 600 euro giornalieri. Infine, nella lettera di risposta si legge che, oltre alle pensioni non accreditate, le altre operazioni per cui è necessario recarsi all’ufficio postale di Voltana sono le sostituzioni delle carte magnetiche e il versamento degli assegni sui libretti di risparmio.

A Sant'Agata sul Santerno un ufficio mobile

Poste Italiane attiverà da oggi, giovedì 29 giugno un ufficio postale mobile per garantire ai cittadini di Sant’Agata sul Santerno il regolare svolgimento delle operazioni

postali e finanziarie durante la chiusura della sede per lavori importanti a seguito dei danni causati dall’alluvione. L’ufficio postale mobile, posizionato in piazza G. Garibaldi 5, fornirà tutti i servizi dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato dalle 08.20 alle 12.35. Durante il periodo dei lavori resteranno aperti anche gli uffici postali di Massa Lombarda, in via Bassi 33 aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20-13:35 e il sabato dalle 08:20-12.35 e l’ufficio di Lugo, in via Magnapassi 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20-19:05 e il sabato dalle 08:20-12.3. Entrambi gli uffici sono dotati di ATM Postamat 24 ore su 24