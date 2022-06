Un'agenzia ravennate viene nominata “ambassador” di Disneyland Paris

Un prestigioso riconoscimento per l’agenzia viaggi ravennate Desiderando Viaggiare, di viale Brunelleschi. Disneyland Paris Italia – la realtà che promuove anche nel nostro paese il popolare parco divertimenti francese, che festeggia quest’anno il trentennale – ha invitato recentemente un selezionato gruppo di agenzie italiane, circa una trentina (quella ravennate è l’unica in regione) a un evento a Roma, nel quale le agenzie stesse sono state nominate “ambassador” di Disneyland Paris.

Si tratta di una sorta di “progetto pilota” a livello europeo, che parte proprio dall’Italia: il parco parigino individua cioè partner fidati, con cui lavora da tempo, che avranno la possibilità di promuovere in anteprima eventi e promozioni, con una sorta di corsia preferenziale a livello promozionale.

“Siamo davvero orgogliosi per questo inatteso incarico – sottolinea Nadir Vedana di W&D 2.0 srl, l’azienda che ha dato vita all’agenzia viaggi -. Da un lato, essere stati scelti come ambassador rappresenta un riconoscimento alla nostra professionalità e alla conoscenza di Disneyland Paris, con cui effettivamente collaboriamo da anni; dall’altro ci sprona a lavorare con ancor maggiore impegno per promuovere il parco alla nostra clientela. Questa “sorpresa” arriva in un anno già ricco di notizie positive – a partire dal premio “The Italian Wedding Star” patrocinato da ENIT – e rappresenta davvero una grande soddisfazione”.