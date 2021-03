Un finanziamento da 240mila euro per le foreste danneggiate della Romagna faentina

Entrambi i progetti candidati nel 2020 dal Servizio Politiche per la Montagna dell’Unione dellla Romagna Faentina al PSR 2014-2020 (il Programma di sviluppo rurale delle Regione Emilia-Romagna) sono entrati in graduatoria, permettendo l’accesso a un finanziamento che sfiora i 240.000 euro.

Il primo progetto riguarda la ricostituzione del patrimonio indisponibile forestale regionale distrutto o danneggiato da frane ed eventi meteorici nel Complesso Forestale "Alto Senio". I lavori prevedono la sistemazione di un'area boschiva in frana in località Molino del Bagno (Comune di Castel del Rio), e la ricostituzione di boschi danneggiati da eventi meteoclimatici in località Bagarello (Comune di Casola Valsenio). L’importo totale del progetto è di 182.474,86 euro; l’importo del contributo concesso di 148.948,60 euro.

Il secondo progetto vedrà invece la ricostituzione del patrimonio indisponibile forestale regionale distrutto o danneggiato da frane ed eventi meteorici nel Complesso Forestale "Alto Lamone". I lavori consentiranno la sistemazione di un'area in frana in località Fonde, e lavori di ricostituzione di boschi danneggiati da eventi meteorici in località Fontana Moneta, nel Comune di Brisighella (RA). L’importo totale del progetto è di 138.378,95 euro; l’importo del contributo concesso di 90.413,18 euro. Fuori dal contributo un intervento in località Faggeto: il Servizio Politiche per la Montagna valuterà in fase di progettazione esecutiva se escluderlo e ricandidarlo ad altre fonti di finanziamento.

Questi interventi andranno ad aggiungersi agli oltre 450.000 euro netti di lavori di manutenzione del patrimonio indisponibile regionale in gestione realizzati nel 2020.