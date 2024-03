Un futuro nell'esercito italiano: il sindaco di Cervia incontra la giovane Matilde Valentini

Il Sindaco Massimo Medri ha incontrato la giovane cervese Matilde Valentini che ha intrapreso la carriera nell’Esercito Italiano. Matilde è in servizio presso l'Esercito al 1° Reggimento Trasmissioni in qualità di soldato trasmettitore. La ventenne è anche un’eccellente cavallerizza che più volte ha vinto importanti gare di ippica. Il Sindaco si è complimentato con Matilde per la dedizione e l’impegno a favore del nostro Paese, augurandole una brillante carriera.