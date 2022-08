Una memoria di ferro per nonna Leonilde, 102 anni tra arte e cultura

Domenica 28 agosto la solarolese Leonilde Pasi ha festeggiato la bella età di 102 anni in compagnia del figlio, della nipote, della nuora e di tantissimi amici. Erano presenti l'assessore del Comune di Solarolo Marinella Pirazzini e il parroco Don Tiziano Zoli. Leonilde, soprannominata Nildina, è sempre stata una signora molto colta e attiva, ma anche un'artista, in quanto dipingeva bellissimi quadri profilati in oro. Attualmente ha una memoria e una lucidità incredibili ed è un piacere chiacchierare con lei.