Una nuova associazione per la Pediatria di Ravenna: attività ludiche e didattiche per i piccoli pazienti

Il Porto dei piccoli approda a Ravenna e porta le sue professionalità, e le sue attività, ai bambini e ai ragazzi in cura presso la Pediatria dell'ospedale Santa Maria delle Croci. Il polo ravennate è il terzo, dopo Massa e Trieste, a nascere oltre i confini della Liguria, la regione in cui l'associazione è nata nel 2005. Ravenna è una delle 5 pediatrie della Ausl Romagna con la quale il Porto dei piccoli è convenzionato, e grazie all'avvio del progetto base “Mare dentro”, la cultura del mare e del porto verrà portata dentro i reparti ospedalieri, come elemento di evasione per alleviare l'esperienza complessa del ricovero e della malattia. In ogni reparto gli operatori dell'associazione si prendono cura di bambini e ragazzi ricoverati progettando e realizzando attività ludico-pedagogiche professionali. Con il nuovo polo di Ravenna sono sette le regioni italiane in cui l'associazione no-profit genovese opera per dare un supporto ai bambini e ai ragazzi con fragilità e alle loro famiglie.

Il direttore della Pediatria e Neonatologia di Ravenna, Federico Marchetti richiama l’importanza di questa collaborazione a nome anche della Direzione Aziendale: “siamo molto lieti che il Porto di Piccoli, una associazione storica e prestigiosa, sia 'sbarcata' anche nella AUSL della Romagna. Sono sicuro che le attività che svolge, così consolidate e professionali, si integreranno con quelle già esistenti nel nostro reparto da parte di Enti e Associazioni di volontariato come quella storica di AGEBO. Il progetto avrà come obiettivo anche quello di un’assistenza personalizzata da parte di una professionista che ha già iniziato le sue attività, rivolta in particolare ai bambini, adolescenti e genitori in condizioni di maggiore difficoltà e per tanti possibili motivi”.

Per la fondatrice, e direttore generale, de Il Porto dei piccoli, Gloria Camurati Leonardi, il nuovo polo di Ravenna dovrà diventare un punto di riferimento per il personale sanitario e per le famiglie del territorio. “Sono molto contenta di aver finalmente consolidato la presenza al 'Santa Maria delle Croci' con una nostra persona fissa – spiega Camurati Leonardi -. Si tratta di un'operatrice qualificata e specializzata che svolge la nostra attività professionale sulla metodologia del child play specialist, dando un supporto concreto alla Pediatria dell'ospedale e a tutte le famiglie con fragilità del territorio”.