Una nuova linea bus per connettere Faenza al forese nata dalla collaborazione con i residenti

Una nuova linea bus che collega il forese e la città. E’ il frutto della collaborazione tra residenti della zona di Santa Lucia, amministrazione comunale di Faenza e consorzio di trasporti presentata venerdì mattina. In particolare è stata presentata la nuova linea 192 che sarà attiva dal prossimo 9 gennaio. “La linea 192 servirà Faenza e Santa Lucia e si tratta della costituzione di una linea necessaria - ha detto l’assessore Milena Barzaglia - nonchè di una scelta amministrativa nell’ottica di rafforzare il trasporto pubblico”.

Santa Lucia infatti non aveva una copertura di trasporto pubblico “e andavamo a sopperire a questo con linee di trasporto scolastico. Ci è parso giusto quindi rimodulare e ripotenziare questo tipo di servizio affinché possa essere utilizzato da studenti ma anche da cittadini - ha proseguito l’assessore, rimarcando la collaborazione dei residenti che hanno contribuito alla costituzione della linea -. Siamo soddisfatti per il coinvolgimento dei cittadini di Santa Lucia, costituitisi in gruppo di lavoro e calandosi molto in uno spirito di comunità con una mentalità di territorio. Ci hanno consegnato una proposta, noi abbiamo mediato con agenzie e vettori, cercando di rispondere alle esigenze del territorio. Questa linea fermerà in piscina, alla Graziola, in ospedale, così come alla stazione dei treni, rispondendo così a scelte di interesse comunitarie, e consentirà a tutti i cittadini di Santa Lucia di arrivare in centro in pochi minuti. La linea beneficerà delle scontistiche nazionali, e regionali. Ringraziamo quindi i cittadini che hanno collaborato con noi mappando le esigenze del territorio”.

“L’idea è venuta perchè ci sentivamo isolati rispetto alla città ed eravamo in cerca di una soluzione - ha detto Raffaella Poggiolini -, così abbiamo fatto una ricerca da cui è emersa l’esigenza in prima battuta di una pista ciclabile, in seguito si è pensato al potenziamento del servizio di trasporto pubblico. Sono stati quindi elaborati alcuni orari che abbiamo presentato in comune. Ora avremo possibilità di andare in centro con un mezzo pubblico, e sarà anche un’occasione per rendere autonomi nei percorsi casa-scuola-città i ragazzi”.

Le fermate e gli orari avranno una forte preponderanza con gli orari scolastici ma ci saranno anche corse a metà mattina e corse pomeridiane fino a oltre le ore 19. “Il lavoro è venuto bene - Davide Missiroli, amministratore delegato Mete, consorzio dei trasporti - ci hanno lavorato l’agenzia regionale per il trasporto, il consorzio, l’amministrazione e i cittadini. E’ stato svolto un lavoro ritengo anche abbastanza veloce, io non ho mai visto una linea messa a terra in appena tre mesi. Si è partiti dalla scelta di trasformazione del servizio di trasporto scolastico, per dare un servizio al territorio. Le scuole faranno cadenza per gli orari principali. Trattandosi poi di un territorio forese abbiamo cercato di comprendere anche via San Martino e via San Mamante, che hanno una densità abitativa importante. La scelta è stata mettere due mezzi negli orari di punta, alle 7 e alle 13, dove c’è maggiore densità di studenti e lavoratori. La Linea A è la direttissima, la B invece è la classica che porta in ogni orario a Faenza. Il servizio verso gli impianti sportivi sarà pomeridiano. Oltre ai le fermate legate alle scuole abbiamo inoltre valutato e creato le condizioni per consentire agli utenti di prendere la coincidenza con i mezzi che vanno a Lugo e Forlì ed abbiamo inoltre coperto la stazione dei treni per chi sceglie l’intermodalità, oltre alle fermate per servizi come l’ospedale. Trattandosi di una linea urbana pubblica potrà inoltre essere utilizzata da tutti i residenti di Faenza, anche da chi sta in borgo e vorrà andare alla Graziola, per esempio. Viene dato quindi un servizio alla città".

Ad eseguire materialmente il traposto saranno le ditte Fiorentini e Manenti. E’ stato inoltre posto l’accento sulle condizioni del trasporto pubblico dopo due anni di covid, ed ora con risvolti legati alla crisi energetica e dei carburanti: “Non siamo ancora tornati allo stesso mondo di prima - ha specificato Guido Fiorentini, amministratore della agenzia di trasporti - anzi, le risorse allocate in periodo emergenziale non ci sono più. Continua però ad essere strategico il trasporto pubblico locale. L’amministrazione di Faenza ha avuto il coraggio di investire in questa direzione di sostenibilità pur in un momento di grande criticità, con un accorgimento particolare all’ambiente”. Nel calcolo complessivo annuale, piuttosto articolato, e considerate anche ulteriori novità che saranno presentate prima della fine dell’anno, l’impegno di spesa comunale dovrebbe attestarsi su un aumento di 60mila euro rispetto a quanto oggi viene investito dalla municipalità.

“Ringrazio i cittadini per la collaborazione - ha sottolineato l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi -, è stato un lavoro di qualche mese attraverso il quale ciascuno ha lavorato per propria competenza ad un progetto che è evolutivo per la nostra città”. Dello stesso avviso anche il sindaco di Faenza Massimo Isola che ha evidenziato: “Il nuovo ruolo della sostenibilità dei trasporti pubblici, che è diventata una priorità per tutti. Ambiamo ad una città in cui il rapporto tra centro e forese possa dare le stesse opportunità a tutti”.

Il servizio sarà organizzato come detto su due linee, 192 A e 192 B, e sarà operato da due autobus diesel Euro 6. Sarà operativo e definitivo da subito, anche se trascorsi sei mesi potranno essere apportate modifiche migliorative. Chi non ha l’abbonamento potrà fare il biglietto direttamente sul bus al costo di 1,30 euro a corsa.