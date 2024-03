"Una passeggiata a sei zampe" apre la nuova campagna di sensibilizzazione per il decoro e la cura di Bagnacavallo

Ha preso il via domenica 17 marzo con una partecipata “Passeggiata a sei zampe” la nuova campagna di comunicazione e sensibilizzazione “Pensa, raccogli, cura”, promossa dal Comune in collaborazione con il Gruppo Hera e il tessuto associativo e commerciale bagnacavallese per diffondere buone prassi per il decoro e la cura in particolare del centro urbano. Cani e padroni sono stati accolti presso l’area sgambamento di via Senio dalla sindaca Eleonora Proni e dall’assessora all’Ambiente Caterina Corzani, che ha introdotto l’iniziativa. I volontari del Cinoservizio di Lugo hanno poi illustrato il corretto modo per condurre i cani in città e fornito alcune indicazioni circa le attività svolte presso il canile comprensoriale di Bizzuno e sulla possibilità di adozione. La passeggiata si è poi snodata per le vie del centro fino a concludersi in piazza della Libertà.

Il progetto “Pensa, raccogli, cura”, che prevede anche la diffusione di materiali di comunicazione e digitali, proseguirà sabato 30 marzo con un infopoint in piazza della Libertà in occasione del mercato settimanale. Durante le iniziative vengono distribuiti gadget ecologici.

