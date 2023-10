Università, niente imposta di soggiorno per gli studenti del campus di Ravenna

Niente tassa di soggiorno a Ravenna per gli studenti universitari iscritti alle facoltà del campus cittadino dell'Alma Mater. La proposta lanciata dal gruppo di Viva Ravenna è stata discussa ieri pomeriggio in commissione e accolta dalla maggioranza; previa "piccolo emendamento" proposto dalla giunta, ha spiegato l'assessore al Turismo Giacomo Costantini, la precisazione di esentare dal pagamento dell'imposta anche gli iscritti agli istituti di Alta formazione.

Come ha spiegato il capogruppo di Viva Ravenna Nicola Grandi, si tratta di "un piccolo gesto, un segnale di accoglienza e ospitalità", con un "modesto" impatto economico. "Trovare una sistemazione ora è complesso per gli universitari" e, soprattutto a inizio anno, capita che soggiornino temporaneamente in albergo, conclude. (Dire)