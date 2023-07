Tragedia alla foce del Lamone: muore nonostante il disperato tentativo di salvataggio

Per oltre 40 minuti si è cercato di salvargli la vita, ma alla fine ci si è dovuti arrendere. Una tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di venerdì sulla costa ravennate. Intorno alle 18.30 un uomo, in età avanzata, è stato trovato privo di sensi alla foce del Lamone. Tempestivamente sono entrati in azione i bagnini di salvataggio che lo hanno portato a riva sul lato di Marina Romea. Qui hanno iniziato le manovre rianimatorie, poi continuate dagli operatori del 118, giunti sul posto con ambulanza ed elicottero. I tentativi di rianimare l'anziano sono continuati per oltre 40 minuti, dopo di che i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sul posto per i rilievi di legge è arrivata anche la Capitaneria di Porto. L'uomo era in costume da bagno e privo di documenti. Al momento la sua identità risulta sconosciuta, ragion per cui sono partite le ricerche sulla spiaggia, negli stabilimenti e nei campeggi della zona per trovare documenti, abiti o informazioni che possano portare a una identificazione della vittima. Al momento la dinamica che ha portato alla tragedia è ancora tutta da chiarire.