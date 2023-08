Verso la nuova stazione a Faenza: partiti i lavori di riqualificazione in viale Baccarini

Manca poco alla conclusione dei lavori che interessano viale Baccarini a Faenza. Gli interventi di riqualificazione del viale sono iniziati lunedì e riguardano la riasfaltatura delle carreggiate, la sistemazione dei controvialetti e degli stradali pedonali, con relativa messa in sicurezza delle alberature del tratto che dall’incrocio con viale IV Novembre porta fino a Piazzale Battisti dove è situata la stazione ferroviaria. Si tratta di un intervento complementare al progetto di riqualificazione dell’area antistante allo scalo ferroviario, che vedrà lo spostamento della stazione delle corriere.

Lo specifico capitolo riguardante il viale della stazione è stato finanziato al 90% con risorse regionali legate alla "smart mobility" pari a 500mila euro, comprendenti anche la realizzazione del percorso ciclabile in via Masaccio dalla rotonda di via San Silvestro fino a via Filanda Nuova. Obiettivo dell’intervento in via Masaccio è migliorare la connessione ciclabile della città nord connettendosi al futuro sottopasso, per il quale è in corso la redazione del progetto di fattibilità.

Per quanto concerne viale Baccarini, invece, si è proceduto con la sostituzione dell’attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso dei viali ciclopedonali con pavimentazione semiflessibile di tipo "sintexcem", realizzata mediante la posa di uno strato di conglomerato bituminoso poroso saturato con malta cementizia. Il materiale è stato individuato per i limitati apporti solari grazie alle caratteristiche di elevata riflettanza ed emissività termica e quindi in grado di contenere gli effetti dell'isola di calore. Sarà lo stesso materiale che sarà utilizzato per la nuova pavimentazione del piazzale della stazione.

Saranno inoltre realizzati e potenziati i percorsi ciclopedonali da e per la stazione ferroviaria, nonché gli attraversamenti pedonali. Gli altri interventi seguiranno il progetto di rigenerazione dell’area della stazione e presto si metterà mano anche al sottopassaggio di Corso Garibaldi, interessato dall’alluvione.