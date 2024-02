Gratta e vince 100mila euro con il 'numero sfortunato' davanti al tabaccaio: "Non riusciva neanche a parlare"

Il 13 porta sfortuna? Macché: da oggi sarà sicuramente il numero preferito di una fortunata signora ravennate, che questa mattina proprio grazie al numero 13 è riuscita a portarsi a casa un bottino da 100mila euro. La donna, infatti, ha acquistato un gratta e vinci 'Il Miliardario' nella tabaccheria Emanuele di via Santucci.

"È una cliente abituale - spiega il titolare Emanuele - Ha iniziato a grattare i numeri davanti a noi, poi all'improvviso si è fermata: quando ha scoperto di aver vinto 100mila euro si è sentita mancare dall'emozione. Mi ha chiesto aiuto e ho finito io di grattare gli altri numeri per lei. Non riusciva neanche a parlare! Le ho spiegato come fare per ritirare i soldi e lei ha detto che ci andrà insieme al figlio. Tanti pensano che il numero 13 porti sfortuna... E invece!".

