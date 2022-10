Gioca al 10 e Lotto e vince 100mila euro: la Dea bendata bacia una "fortunata" nel ravennate

Una vincita da capogiro. La Dea bendata bacia di nuovo il ravennate: nei giorni scorsi nella zona di Conselice è stato centrato un '9 Doppio Oro' da 100mila euro al 10 e Lotto. La vincita, effettuata da una donna del posto, si è registrata nella tabaccheria di Rosanna Chersoni in via Mameli a San Patrizio. L'ultimo concorso del 10 e Lotto ha distribuito 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi di euro dall'inizio dell'anno.