Volontari in tante piazze, si può acquistare il “Panettone fatto per Bene” di Emergency

Anche quest’anno si può portare in tavola il tipico dolce natalizio senza rinunciare alla solidarietà grazie al “Panettone fatto per Bene” di Emergency che sarà presente in moltissime piazze da giovedì 7 a domenica 10 dicembre 2023.

Con il semplice acquisto di un dolce di Natale si potrà sostenere i progetti dell’associazione in Italia e nel mondo, contribuendo concretamente a garantire il diritto alla cura con Emergency. Essere curati è un diritto umano fondamentale, che deve essere riconosciuto a ogni persona in ogni parte del mondo.

Dal 7 al 10 dicembre i volontari dell’associazione saranno in più di 450 piazze in Italia con il “Panettone fatto per Bene” al prezzo di 20 euro. Il panettone, del peso di 1 kg, ha una forma bassa e un impasto soffice arricchito con uvetta, scorzoni canditi di arance siciliane e cubetti di cedro Diamante che gli conferiscono un gusto ricco e pieno e un aroma di agrumi. Per ogni “Panettone fatto per bene” acquistato si potrà ricevere una shopper Emergency in omaggio.

I volontari del gruppo Emergency di Forlì-Cesena saranno presenti a Forlì il 7 dicembre dalle ore 9.30 alle 13 all’Ospedale Pierantoni (area “Piazza”); l’8 e il 9 dicembre dalle 9.30 alle 18 in Piazza Saffi; il 7 dicembre dalle 9.30 alle 13 e il 10 dicembre dalle 15 alle 18 nella sede Emergency di Corso Garibaldi 142; a Forlimpopoli: il 7 dicembre dalle ore 9.30 alle 18 in Piazza Garibaldi; a Cesenatico: l’8 dicembre dalle ore 9.30 alle 18 in via L. Da Vinci (lato biblioteca comunale); a Cervia: l’8 e il 9 dicembre dalle ore 9.30 alle 18 in Viale Roma, Porta Mare; a Cesena: il 9 dicembre dalle ore 9.30 alle 18 in Galleria Urtoller.