Voltana devastata dal fortunale, il sindaco incontra i cittadini. Volati via anche pezzi di eternit

Un incontro molto partecipato per fornire alcune comunicazioni e un primo confronto con i cittadini dopo l'evento meteorologico di sabato 22 luglio con grandine e fortissime raffiche di vento che ha toccati principalmente le frazioni a nord di Lugo. Nella sede di Villa Ortolani a Voltana, il sindaco Davide Ranalli e la presidente della Consulta Valeria Monti hanno incontrato i cittadini, presente anche l'assessora ai Lavori Pubblici e Protezione Civile Veronica Valmori.

I danni, ai privati e al patrimonio pubblico, sono ingenti sebbene non sia possibile ancora fornire una stima. In particolare, è stata segnalata la presenza di eternit che è volato dalle coperture che sono state divelte. L'Amministrazione Comunale, già nel pomeriggio di sabato, ha contattato Hera per questo aspetto che ha anche implicazioni sanitarie.

Il sindaco Davide Ranalli ha spiegato di aver chiesto alla Regione "l'attivazione di una colonna mobile della Protezione Civile" che possa essere d'aiuto ai Comuni colpiti.

Il sindaco ha rimarcato che questa situazione si aggiunge ai danni dell'alluvione. È necessario quindi che la Regione chieda "l'attivazione di tutte le procedure necessarie per uno stato di emergenza e che il Governo valuti le misure da intraprendere eventualmente con l'obiettivo che i danni siano ricompresi tra quelli dell'alluvione vista la coincidenza dei territori colpiti".

La delegazione di Voltana ha iniziato oggi a raccogliere le segnalazioni dei cittadini che possano essere utili ai Vigili del Fuoco per le verifiche dei prossimi giorni e a Enel per i ripristini dell'energia elettrica.