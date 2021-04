Zona arancione, a Lugo riprende il mercato settimanale del mercoledì

A seguito del ritorno dell’Emilia-Romagna in zona arancione, riprende anche a Lugo il mercato settimanale del mercoledì con la sua modalità ordinaria. Dal 14 aprile saranno quindi presenti gli operatori alimentari ed extra-alimentari nei tradizionali spazi del centro storico. Si ricorda il rispetto delle norme anticovid in vigore, come il divieto di assembramento, il mantenimento della distanza interpersonale e l’obbligo di indossare correttamente la mascherina.