Alluvione, Coldiretti incontra le imprese per fare il punto sui ristori

Il Commissario alla ricostruzione, Gen. Figliuolo, ha emesso l'ordinanza con i relativi allegati necessari alla presentazione delle domande di indennizzo dei danni dell'alluvione del maggio 2023. Per fornire a tutte le aziende agricole associate le necessarie informazioni sul contenuto dell'atto, così da poter avviare rapidamente la parte operativa relativa alla presentazione delle domande, ma anche per fare il punto su quanto ottenuto per il settore agricolo e sulla necessità di redazione delle perizie, Coldiretti Ravenna ha avviato una serie di focus pubblici. Dopo le ‘tappe’ di ieri a Russi e Riolo Terme, oggi è in programma un nuovo incontro per la Zona di Faenza presso la Sala Parrocchiale Casa Maria di Nazareth (via Errano 4, Errano di Faenza). Per la Zona di Lugo gli incontri in programma sono due, entrambi domani, mercoledì 8 novembre: il primo alle ore 17 presso Associazione Cà di Pré, via Sinistra Canale Naviglio Inferiore 103, Villaprati di Bagnacavallo; il secondo alle ore 20.30 presso Sala Congressi Rosa dei Venti, via Fiumazzo 161, Cà di Lugo.

“Ora che l’ordinanza c’è – spiega Nicola Dalmonte, Presidente di Coldiretti Ravenna - vogliamo metterla a terra, spiegando in modo chiaro a tutti i nostri Associati, attraverso questi incontri che toccheranno capillarmente l’intero territorio provinciale, i passi necessari per ottenere gli indennizzi indispensabili a garantire la totale ripartenza delle aziende danneggiate”.

“Fin dalle tragiche giornate di maggio – gli fa eco il Direttore Assuero Zampini – stiamo assicurando il massimo supporto possibile, sia tecnico che sindacale, a tutte le aziende danneggiate con l’obiettivo primario di far sì che tutte le risorse promesse siano garantite e giungano in tempi compatibili con quelli del far impresa”.