Aperte le candidature per due posti di lavoro nell'azienda del porto ravennate

Aperte le selezioni online per individuare le candidate e i candidati da inserire in due posizioni chiave presso Bunge, azienda del settore agroalimentare che gestisce due stabilimenti a Porto Corsini. In Italia, Bunge impiega più di 300 persone tra lavoratori diretti e indiretti e negli ultimi anni ha realizzato importanti investimenti.

Le posizioni attualmente aperte sono: Process Engineer e Project Engineer. L’obiettivo principale del Process Engineer è quello di comprendere il flusso del processo produttivo per poter controllare la produzione. Ogni giorno sarà impegnato nella realizzazione, nell'aggiornamento e nell'applicazione delle SOP e nella formazione degli operatori dell'impianto. Ricerchiamo un candidato proattivo, disposto a dimostrare la propria disponibilità, presenza e voglia di imparare e crescere.

Project Engineer: la figura verrà inserita nel team tecnico di impianti di Bunge di Porto Corsini, e si occuperà della definizione dello scopo del progetto, dell’esecuzione e della messa in servizio dei progetti, della preparazione dei documenti di progetto e dei permessi di lavoro. Per tutti i progetti è richiesta la preparazione e la revisione delle specifiche per la RFQ (richiesta di offerta da parte dei fornitori), rispetto agli standard di Bunge.