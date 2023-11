Cna premia le 12 imprese che hanno creato sviluppo economico e più occupazione

La CNA Territoriale di Ravenna ha consegnato il premio “Sviluppo e Occupazione” a 12 imprese associate che nel corso del 2022 si sono contraddistinte per aver sviluppato la loro attività ed aumentato l’occupazione. Erano presenti oltre ad i vertici CNA Ravenna, il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Giorgio Guberti, i Sindaci ed Assessori dei territori dove hanno sede le imprese premiate.

La manifestazione, realizzata con il sostegno di UniCredit Banca, è giunta alla 25a edizione e ha permesso di consegnare, nel corso degli anni, oltre 300 riconoscimenti alle imprese associate. Un qualificato tessuto aziendale che rappresenta la vitalità, la forza e le potenzialità racchiuse nel comparto dell’artigianato e della piccola impresa della nostra provincia. Piccole e medie imprese che attraverso le loro performance di crescita e di innovazione, la loro forza di competere sui mercati nazionali e internazionali, sono riuscite a rafforzarsi anche in questa difficile congiuntura creando nuova occupazione.

Il premio cerca di trovare una sintesi tra indicatori che riflettono l’andamento economico e lo scenario competitivo o del mercato del lavoro: l’incremento del numero di occupati in relazione alla dimensione aziendale e il settore, il buon andamento economico dell’impresa, la collocazione territoriale della sede aziendale, il settore in cui l’azienda opera e il tema del passaggio generazionale.

Il Presidente della CNA Territoriale di Ravenna, Matteo Leoni, ha introdotto l’iniziativa: “Crediamo sia importante conferire questi premi – ha affermato - perché riconoscono il valore del lavoro svolto, l’impegno, la lungimiranza, il sacrificio che porta a raggiungere i risultati e che può essere testimone ed esempio per gli altri. Nonostante le molte e grandi difficoltà di questi anni, molte imprese, e sicuramente quelle premiate oggi, hanno realizzato grandi risultati, dato prova di creare valore economico per il territorio dove sorgono. Queste aziende creano buona occupazione, dove un dipendente non è un numero ma spesso diventa un amico e comunque co-artefice del risultato; insomma sono queste imprese il vero autentico motore dell’Italia e dobbiamo ricordarlo sempre più spesso”.

“Questa è un’occasione importante per il nostro sistema imprenditoriale – ha proseguito il Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Giorgio Guberti - perché oggi viene riconosciuto il grande impegno delle imprese che, con il loro lavoro e il loro sviluppo, danno un importante contributo a tutta la comunità. Vedere aziende che, nonostante le avversità, ampliano e migliorano costantemente le loro attività anche credendo fermamente nella valorizzazione delle competenze e capacità delle persone è motivo di grande soddisfazione e orgoglio”.

È, in seguito, intervenuto Luca Coffari, Responsabile Dipartimento Politiche Economiche, Sindacali, Sociali CNA Ravenna: “Non dimentichiamo il contesto in cui queste aziende operano: il 53% delle imprese della Provincia di Ravenna prevede difficoltà a reperire i profili desiderati, ci sono stati grandi cambiamenti in questi anni, dalla tecnologia, all’e-commerce, all’andamento dei mercati. Oggi le imprese si trovano a operare in scenari competitivi sempre più complessi ed instabili e devono essere sempre più resilienti, in grado di adeguarsi velocemente ai cambiamenti. Molte delle aziende premiate hanno anche superato il delicato passaggio generazionale, che in provincia mette a rischio 959 imprese artigiane. Le imprese vincitrici hanno saputo governare con successo questi fattori, mediante una gestione lungimirante dell’azienda ed in grado di affrontare cambiamenti e fasi di mercato spesso molto diverse e complicate”.

Le imprese premiate

Consorzio ASTRA ecologia S. CONS. ARL (Faenza)

BERTI ARREDAMENTI SRL (Cervia)

BLUMOTIX SRL (Lugo)

CARROZZERIA VERITA' SRL (Russi)

E.S. IMPIANTI DI SENNI EMANUELE (S.P. In Vincoli)

FRIGOTECNICA MERLO SRL (Ravenna)

MECCANICA SBARZAGLIA SRL (Faenza)

OFFICINE STIVARI SAS DI RINO E FRANCO STIVARI E C. (Riolo Terme)

PEPITA SNC DI CORRENTI CHRISTIAN E C. (Ravenna)

POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI SNC (Alfonsine)

RIMPLASTIC SRL (Conselice)

Menzione speciale: AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE (Ravenna)