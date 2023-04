Confagricoltura, inaugurata la nuova sede a Faenza: "Si rafforza la presenza sul territorio"

È stata inaugurata venerdì la “nuova” sede di Confagricoltura a Faenza, che non cambia indirizzo, è in via Soldata 1, ma acquisisce una veste del tutto rinnovata. "Si conclude un percorso ventennale che ha portato Confagricoltura ad avere tre uffici di proprietà dislocati in provincia (Ravenna, Lugo e Faenza), per essere sempre più il punto di riferimento delle aziende agricole e rafforzare la presenza sul territorio" ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Ravenna, Andrea Betti. Hanno partecipato all’inaugurazione il sindaco di Faenza Massimo Isola, la senatrice Marta Farolfi, il senatore Marco Croatti, la deputata Ouidad Bakkali, la consigliera regionale Emanuela Rontini, il direttore di Federemila Guido Zama, autorità civili e militari.

"Oggi festeggiamo insieme il nuovo inizio, con dipendenti e associati, con le istituzioni – ha voluto precisare il presidente provinciale di Confagricoltura – sperando che sia di buon auspicio in un momento così difficile per il comparto dopo l’ondata di maltempo che ha gravemente danneggiato le nostre produzioni d’eccellenza". La sede di Faenza offrirà servizi personalizzati di consulenza aziendale e accesso al credito. "Con l’obiettivo – ha concluso Betti - di rispondere alle esigenze degli agricoltori, chiamati a fronteggiare le pazzie del clima e il continuo aumento dei costi di produzione, l’inflazione e le anomalie di mercato".