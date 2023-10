"Gestione della proprietà industriale": un seminario per le imprese

Giovedì 5 ottobre alle 17.30, presso la CNA di Ravenna (Viale Randi 90), si terrà il seminario “Gestione della proprietà industriale: un “must have” o un lusso per pochi?”. L’obiettivo dell’iniziativa è presentare in maniera chiara e dettagliata i vantaggi competitivi per le imprese e i professionisti che scelgono di avviare il percorso di registrazione del marchio o le altre azioni di tutela della proprietà industriale, quali il deposito di brevetti e disegni nazionali e internazionali. Un’occasione importante per ottenere informazioni utili anche in funzione dell’imminente apertura dei bandi per gli incentivi dedicati alle PMI che investono sulla proprietà industriale. Ad integrazione degli approfondimenti a cura dei nostri consulenti specializzati, saranno presentate alcune testimonianze di imprenditori che hanno intrapreso percorsi di tutela della proprietà industriale.

Presiederà i lavori Andrea Dalmonte Presidente di CNA Produzione Ravenna, mentre sarà Monia Morandi, Responsabile CNA Produzione e CNA Industria Ravenna, ad aprire i lavori. Seguiranno approfondimenti tematici a cura di Federica Arceri, Responsabile Politiche per l’Internazionalizzazione CNA Ravenna, che illustrerà le strategie e i vantaggi competitivi della protezione e valorizzazione della Proprietà Industriale, e di Pierluigi Lorenzi, CEO di Momentum Software.it, che presenterà "Il brevetto industriale dalla A alla Z”. Ascolteremo, poi, alcune testimonianze d’impresa da Gabriele Mazzotti, CEO di Phizero, e Daniele Nati, CEO di Automatic Patting System (APS). Sarà, infine, dedicato ampio spazio alle domande dei partecipanti.

L'evento è parte integrante di un progetto più ampio denominato "Roadmap per game-changer", che mira a fornire strumenti e strategie alle imprese per affrontare le sfide sempre più dinamiche del mercato. La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione e dal settore di appartenenza, e ai professionisti.