Porto, una piattaforma logistica per le filiere agroalimentari: pronta un'area da assegnare in concessione

E’ stato pubblicato a firma del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna, Daniele Rossi, un avviso esplorativo per acquisire le manifestazioni di interesse relative all’insediamento della Piattaforma logistica agroalimentare nell'ambito portuale di Ravenna. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha infatti pubblicato un avviso per le modalità di presentazione delle domande di accesso ai contributi per sostenere lo sviluppo della logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti. Come spiega l' Autorità Portuale di Ravenna si tratterebbe di cogliere l'opportunità rappresentata da questi contributi dal PNRR, a fondo perduto (potenzialmente, sino a un massimo di 20 milioni di Euro per AdSP), per questo il Comitato di Gestione ha destinato l’area “Logistica 2” ad accogliere una “Piattaforma logistica multimodale per le filiere agroalimentari nell'ambito portuale di Ravenna”, le cui porzioni saranno assegnate in concessione - dopo l’ultimazione dei lavori di urbanizzazione ed allestimento dell'Area - a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, mediante confronto competitivo.

L'avviso, dunque, è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati ad insediarsi all’interno della "Piattaforma logistica agroalimentare”,allo scopo di finalizzare efficacemente il quadro esigenziale e, alla luce dello stesso, consentire all’AdSP di definire soluzioni progettuali capaci di incidere sullo sviluppo della capacità logistica della filiera agroalimentare locale, ridurre gli impatti ambientali, innovare processi e digitalizzare le attività. La pubblicazione dell'avviso e l'acquisizione delle manifestazioni d'interesse non costituiranno per l’AdSP vincolo all’assegnazione in concessione delle aree all’interno Piattaforma logistica agroalimentare, né l'avvenuta presentazione della Manifestazione di interesse costituirà vincolo per gli operatori economici interessati al prendere parte alla successiva procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione delle aree. I soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse saranno, tuttavia, tempestivamente informati dell’avvio della successiva procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione delle aree in oggetto e, nel periodo intercorrente, saranno aggiornati mediante periodiche informative dell’AdSP, anche in riscontro a quesiti specifici, sullo stato di avanzamento delle opere di allestimento e urbanizzazione dell'area L2 e su altri aspetti rilevanti quali, ad esempio, l’opportunità di incentivi o contributi per l’insediamento.