Un appuntamento per parlare di strumenti cooperativi a supporto della crisi d’impresa

Si parlerà soprattutto delle novità che interessano la legislazione e la fiscalità delle cooperative artigiane e dei workers buyout cooperativi, strumento di salvataggio di un’azienda realizzato dai dipendenti che subentrano nella proprietà, nel corso del seminario che si svolgerà a Ravenna mercoledì 8 novembre e che si intitola, appunto, "Strumenti cooperativi a supporto della crisi d’impresa. Dal Worker BuyOut alla Cooperativa Artigiana, le soluzioni per partire e ri-partire". Il convegno è stato organizzato da Confcooperative Romagna in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con l'Ordine degli Avvocati di Ravenna e ha il sostegno della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor ETS e della BCC ravennate forlivese e imolese. L'appuntamento è per le ore 16.45 all'Hotel Cube di Ravenna in via Luigi Masotti 2.

Ad aprire i lavori saranno Vincenzo Morelli, presidente Ordine dei Commercialisti di Ravenna e Paola Carpi, presidente Ordine degli Avvocati di Ravenna. A seguire ci saranno l'intervento di Pierpaolo Baroni, referente Wbo per Confcooperative, Francesca Coveri, ricercatrice per conto della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor, Roberto Righetti, direttore generale di Linker Romagna e Mauro Frangi, presidente di CFI e Cooperfidi Italia. Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Pazzi, Direttore Generale di Confcooperative Romagna.

Al termine dell'incontro, alla presenza della famiglia, sarà ricordata la figura di Denis Merloni, ex segretario regionale Uil: "Ci tenevamo in modo particolare a dedicare questo incontro a Denis Merloni, una persona dotata di grande sensibilità e visione che, negli anni in cui ha svolto l’incarico di assessore provinciale alle attività produttive di Forli-Cesena, è stato in prima linea per il salvataggio di alcune realtà locali tramite lo strumento del workers buyout - sottolinea Pierpaolo Baroni, funzionario di Confcooperative Romagna -. Al termine dell’incontro è prevista quindi una piccola cerimonia per ricordarlo e fare un ringraziamento postumo al suo impegno che, ancora oggi, si mantiene vivo nelle imprese rigenerate nei percorsi realizzati anche grazie a lui". Il seminario riconosce agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all’Ordine degli Avvocati i crediti formativi di aggiornamento professionale. Iscrizioni aperte fino al 6 novembre inviando un’email a romagna@confcooperative.it inserendo nome e cognome e studi/impresa di riferimento.