A Riolo Terme una settimana dedicata alla legalità

Dal 21 al 26 marzo una serie di eventi che andranno a delineare il calendario della prima “Settimana della Legalità” di Riolo Terme. L’iniziativa si inserisce nel già ricco calendario di appuntamenti de "La Carovana della Legalità", il progetto dell’Unione Romagna Faentina, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, per promuovere la cultura della legalità e la lotta alle mafie.

Martedì 21 marzo, ore 20:30 alla Rocca di Riolo, versione live di “Qui si fa l’Italia”, il podcast di Lorenzo Pregliasco, tra i più ascoltati su Spotify. Con “Qui si fa l’Italia: Falcone, Borsellino e le stragi di Mafia” Pregliasco guiderà il pubblico attraverso le origini del fenomeno mafioso e la lotta degli uomini delle istituzioni contro Cosa Nostra. Ingresso gratuito.

Mercoledì 22 marzo, sempre alle 20:30 alla Rocca di Riolo, sarà la volta di “Mafie in Emilia-Romagna”, conferenza a cura dell’Associazione Pereira APS, che racconterà il mondo della criminalità organizzata presente nella nostra regione a partire da "AEmilia", il più grande processo per mafie del nord Italia. Ingresso gratuito.

In programma per giovedì 23 marzo, alle ore 18:30 in via XXV Aprile, “Una panchina per la verità”, momento di inaugurazione della panchina gialla realizzata per aderire alla campagna "Verità e Giustizia per Giulio Regeni", ricercatore italiano rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016 e ucciso il 3 febbraio 2016.

Grande attesa per la visita dell'ex Procuratore Nazionale Antimafia e Presidente del Senato Pietro Grasso, che venerdì 24 marzo, alle 9:00 presso il Cinema Teatro Comunale di Riolo Terme, incontrerà gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Pascoli" e dell'IPSSAR "P. Artusi" per ricordare le figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 31 anni dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Ingresso gratuito; evento aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

A chiudere la “Settimana della Legalità”, un doppio appuntamento cinematografico alle ore 21:00 presso il Cinema Teatro Comunale di Riolo Terme. Sabato 25 marzo proiezione de “I cento passi”, film di Marco Tullio Giordana sulla vita di Peppino Impastato, e domenica 26 marzo “Alla luce del Sole”, film di Roberto Faenza sulla vita di Don Pino Puglisi.