Conselice: "Donne in cammino" in biblioteca, una serata di racconti e letture con Lia e Nadia Giberti

Mercoledì 1 marzo alle 20.30 alla biblioteca comunale «Giovanna Righini Ricci» di Conselice, in via Garibaldi 8, ci sarà «Donne in cammino», una serata di racconti e letture a cura di Lia e Nadia Giberti. Le sorelle Giberti leggeranno una selezione di racconti al femminile, tratti dalle loro opere, assieme con Anna Darchini e Vincenzo Sforza, nonché l’accompagnamento musicale della chitarra di Daniela Visani.

L’incontro, ad accesso libero, è il secondo della rassegna di presentazioni letterarie «Un autore al mese», promossa dal Comune di Conselice. Il prossimo incontro è previsto per mercoledì 5 aprile e vedrà protagoniste Liliana Casadei e Simona Picchetti. Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545986930, mail biblioteca@comune.conselice.ra.it.