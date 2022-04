Dal tartufo ai cappelletti: tornano le sagre di primavera a Brisighella

La Primavera a Brisighella trionfa con i prodotti tipici e dell’artigianato delle colline romagnole. Dal 18 aprile il Borgo si anima con le tradizionali “Sagre di primavera”. Si comincia con la Sagra dei Salumi Stagionati e del Tartufo Marzolino, mentre il 24 e 25 aprile tocca alla Festa della Spoja Lorda. Il 1° maggio è tempo della Sagra del Cappelletto Romagnolo, invece l'8 e il 15 maggio torna la Sagra del Carciofo Moretto.

Bancarelle di prodotti tipici e dell’artigianato, stand gastronomico e intrattenimenti musicali e animazioni accoglieranno il pubblico alla scoperta delle eccellenze gastronomiche tipiche di Brisighella, dove ogni stagione è caratterizzata da prodotti, sapori, profumi che diventano protagonisti di sagre e di pietanze prelibate nei ristoranti del territorio. I commercianti e le botteghe artigiane del centro storico rimarranno aperte durante le manifestazioni, mentre i ristoranti e i locali presenteranno menù speciali con sapori caratteristici del territorio. Per tutte le giornate sarà in funzione anche il trenino panoramico per visitare il borgo e i colli di Brisighella.

Non solo gastronomia: anche mostre e musei

In occasione della Festa della Spoja Lorda la Pro Loco di Brisighella organizza un’esposizione dal titolo “Il Brodo - Mise En Place. La tazza da brodo interpretata dai ceramisti di Faenza”, per celebrare la tradizione della pasta fresca ripiena tipica brisighellese, in collaborazione con Ente Ceramica Faenza e Amici della Ceramica e del MIC Aps. Galleria della Manica, via Naldi 5.

Domenica 24 e lunedì 25 Aprile, dalle ore 11:00 alle 18:00 sarà visitabile la mostra dei Maestri Maiolicari Faentini di Lea Emiliani, Manifatture Sottosasso di Lorella Morgantini e Marco Malavolti, Morena Moretti, Mirta Morigi, Fiorenza Pancino, Maria Cristina Sintoni. L’esposizione sarà corredata da alcuni pezzi della tradizione contadina locale appartenenti al patrimonio del Museo Contadino di Brisighella.

Nei week end di aprile e maggio i Musei Brisighellesi osserveranno aperture straordinarie per consentire ai visitatori delle Sagre di Primavera di assaporare non solo i profumi e i sapori di questo borgo, ma anche la sua storia e la sua vocazione artistico-culturale.

La Rocca Manfrediana sarà aperta nel pomeriggio di venerdì 15 e 29 aprile (14.30 - 18.00), i sabati 16, 23, 30 aprile e il giorno di Pasqua (10:00 - 12.30, 14.30 - 18.00). Inoltre, tutte le domeniche dal 24 aprile al 15 maggio con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18.00. Ulteriori aperture sono previste per lunedì 18 e 25 aprile sempre ad orario continuato.

I giorni di visita straordinari del Museo Ugonia sono: venerdì 15 e 29 aprile (15.00 - 18.00), tutti i sabati di aprile e la domenica di Pasqua con apertura sia alla mattina sia al pomeriggio (10.30 -12.30, 15.00 - 18.00). Le domeniche dal 24 aprile al 15 maggio con orario continuato dalle ore 10:30 alle ore 18.00. Anche i lunedì 18 e 25 aprile sarà aperto a orario continuato.

Di particolare interesse, è la visita guidata alla mostra personale “Disegni” di Luca Rotondi esposta presso il Museo Ugonia fino a domenica 8 maggio che si terrà lunedì 18 aprile. Nel pomeriggio, l’artista sarà presente al Museo per accompagnare in prima persona i visitatori alla scoperta delle opere in mostra (dalle ore 16 alle 18, non occorre prenotazione).

Inoltre, sabato 16 aprile verrà inaugurata alle 17:00 la mostra retrospettiva dell’artista brisighellese Domenico Dalmonte, curata dal figlio Attilio in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Brisighella. La mostra, visitabile presso le Cantine di Palazzo Frontali (Via Roma 3/A), è dedicata al ricordo dell’artista, scomparso nel 1990. All’inaugurazione sarà presente la dott.ssa Daniela Poggiali, responsabile delle Collezioni Grafiche e fotografiche della Biblioteca Classense di Ravenna. La mostra è visitabile sabato, domenica e festivi, dalle ore 15 alle ore 19.