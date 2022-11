L'artista faentino Andrea Salvatori completa l'opera incompiuta del genio del Liberty Tito Chini

Un dialogo artistico tra passato e contemporaneità prende vita a Palazzuolo sul Senio (Fi). La “C.I.A. Cultura - Innovazione - Ambiente”, Cooperativa di Comunità di Palazzuolo sul Senio, presenta “In/Chini Con/Temporanei - Tito Chini e Andrea Salvatori in dialogo”. Un confronto a distanza tra uno dei massimi esponenti del Liberty e Art deco italiano, Tito Chini appunto, e l’artista contemporaneo faentino, Andrea Salvatori. Questo progetto performativo e inedito, nasce all’interno di E50035, la mini galleria d’arte contemporanea ricavata in una ex edicola posta nel cuore del borgo Appenninico di confine tra Romagna e Toscana. Qui che dal 2019 il micro spazio ha ospitato più di 40 eventi, fra mostre, residenze artistiche e progetti site-specific, toccando varie forme d’arte. Il progetto è cofinanziato dalla Regione Toscana nell’ambito di “Toscana in Contemporanea 2022”.

La mostra prevede l’utilizzo di una tela incompiuta per la prima volta esposta al pubblico di Tito Chini che entrerà in dialogo, artistico e di linguaggio, con un’opera site-specific di Andrea Salvatori, originale e poliedrico artista contemporaneo originario di Solarolo. La tela è stata messa a disposizione dagli eredi dell’artista e fa parte di un trittico, i cui pannelli sono dipinti a tempera carboncino e sanguigna su tela e di grandi dimensioni 250 x 390, rimasta per più di 80 anni nelle cantine di Palazzo Bianconcini, casa di Tito Chini, a Palazzuolo sul Senio. L’artista Salvatori si troverà così coinvolto in un dialogo tra spazio e tempo attraverso la realizzazione di un’opera site-specific, che completerà così l’opera incompiuta di Tito Chini.

Appuntamento per vedere questa inedita e particolare espressività artistica tra passato e presente è sabato 10 dicembre alle 16 all’interno della Chiesa di Salecchio a Palazzuolo sul Senio. I giorni e le ore di apertura al pubblico sono: 11 - 17 - 18 dicembre dalle 15 alle 17.30 con finissage fissata al 22 gennaio 2023 alle 16. La mostra sarà visitabile anche su prenotazione telefonando al 347/4208699. Nella primavera del 2023 l’installazione sarà esposta anche al Chini Museo di Borgo San Lorenzo.

Non solo performance ma anche una serie di altri appuntamenti ed eventi saranno corollario all’evento di punta del progetto. Eventi per lo più di promozione ed educazione all’arte, laboratori scolastici, percorsi esperienziali per far vivere agli studenti il patrimonio locale si susseguiranno senza soluzione di continuità. Tra questi c’è “Chini in/completo” in cui gli studenti della scuola secondaria di Palazzuolo sul Senio lavoreranno su bozzetti di Tito Chini, completandoli con la loro creatività. I risultati finali saranno esposti nella mini galleria urbana “E50035” e “Alla ricerca di Tito”, rivolta agli alunni della Scuola primaria attraverso una divertente caccia al tesoro per riscoprire le opere di Tito Chini all’interno di Palazzuolo sul Senio.

“La C.I.A. - Cultura - Innovazione - Ambiente”, Cooperativa di Comunità di Palazzuolo sul Senio nasce il 3 aprile 2019, dall'esigenza di "Fare qualcosa per la comunità con la partecipazione della comunità". Pensata come strumento operativo per le zone a rischio di spopolamento, per ritrovare la collettività e dare valore a ciò che si ha con strumenti che possano creare valore per la comunità stessa. Oggi tra i vari progetti che segue, oltre a E50035, gestisce l’ufficio turistico di Palazzuolo sul senio, le biblioteche comunali di Palazzuolo sul Senio e di Marradi, integrando la gestione con lo sviluppo di progettualità di tipo turistico e culturale ad ampio raggio.

Fra i progetti innovativi c’è la App “Palazzuolando”, App gratuita lanciata a Luglio 2022, una caccia al tesoro interattiva per scoprire il borgo in maniera divertente attraverso il gioco. La App è stata sviluppata insieme a TuoMuseo, realtà internazionale per il gaming.