Lugo, partono i corsi di musica estivi per bambini. Anche Moder fra gli insegnanti

La Scuola di Musica Malerbi di Lugo organizza nel mese di giugno i Cre di Musica rivolti ai bambini di 8,9 e 10 anni. L’inizio sarà lunedì 7 giugno e si terrà per le successive quattro settimane dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 presso i locali e il giardino di Villa Malerbi a Lugo in via Emaldi, 51. Durante la mattinata i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi totalmente nella musica attraverso una serie di attività ed esperienze guidati dai docenti della Scuola Malerbi oltre che da una serie di insegnanti ospiti.

I bambini si dedicheranno al laboratorio di canto con Roberta Montanari, si avvicineranno al violino con Giovanni Garavini, alla chitarra elettrica con Antonio Montanari, alle percussioni e batteria con Max Testa; ci saranno momenti dedicati al pianoforte, alla tastiera, all’arpa, alla musica di insieme oltre a dei veri e propri piccoli concerti tenuti dai giovani allievi della scuola di musica. Tra gli ospiti il docente di Rap Lanfranco Vicari in arte Moder, Andrea Lama, Raffaella Carini e Giorgio Minardi per quanto riguarda la costruzione strumenti e la propedeutica.

Gli strumenti saranno messi a disposizione della scuola ma se qualcuno vorrà potrà portare i suoi da casa. Si richiede solo l’acquisto di un paio di bacchette da batterista per il laboratori di percussioni. Il cre è articolato in due periodi di due settimane ciascuno con percorsi didattici differenti e le attività saranno per lo più in giardino all’aria aperta nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza anticovid. In caso di maltempo le attività si terranno all’interno di Villa Malerbi. Il numero di posti è limitato.