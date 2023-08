“Ospiti alla Città Giardino”: torna a Milano Marittima il 'salotto' di Simona Ventura e Giovanni Terzi

"E’ il secondo anno in cui veniamo accolti da questa meravigliosa città e sentiamo il bisogno di portare, con i nostri ospiti, un momento di riflessione e visione da poter condividere assieme": queste le parole di Giovanni Terzi e Simona Ventura in occasione della presentazione della seconda edizione di “Ospiti alla Città Giardino”, il salotto di incontri condotto dalla coppia artistica con protagonisti personaggi e celebrità nazionali, che si svolgerà a Milano Marittima. Quattro serate 24, 25, 26 e 27 agosto alle 21.30 in Rotonda Primo Maggio per parlare di architettura, cucina, attualità.

L’assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini: "‘Ospiti alla Città Giardino’ per il secondo anno a Milano Marittima, si conferma un appuntamento di grande qualità con personaggi di rilievo nazionale nel salotto della città giardino. Quattro serate condotte da Simona Ventura e Giovanni Terzi che, grazie al sostegno della Regione e del Comune di Cervia, arricchiscono il calendario degli eventi e affronteranno temi di grande attualità che coinvolgeranno il numeroso pubblico che, anche quest’anno, ne sono sicuro, seguirà con grande interesse le iniziative".

Il sindaco di Cervia Massimo Medri: "Questa importante rassegna è giunta alla seconda edizione grazie alla disponibilità di Giovanni Terzi e Simona Ventura. Un’altra iniziativa di alto livello nella nostra località. Serate in cui si affronteranno tematiche di grande interesse, con personaggi famosi nel cuore di Milano Marittima".

"L’idea con Simona è quella di valorizzare nello scenario accogliente di Milano Marittima un vero e proprio salotto dove gli “Ospiti della città giardino” possano raccontarsi con profondità ed intimità", afferma Giovanni Terzi.

"Milano Marittima rappresenta un luogo di villeggiatura dove eleganza e bellezza naturalistica sono lo sfondo di ogni iniziativa - dichiara Simona Ventura - In un anno certamente faticoso per la città fermarsi a riflettere e prefigurare il futuro può essere ancora più importante".

Il programma

Si parte il 24 agosto con l’architetto di fama internazionale Massimiliano Fuksas. Il 25 agosto sarà presente Mauro Coruzzi noto anche con lo pseudonimo di Platinette giornalista, autore televisivo e conduttore radiofonico, che partecipa al primo evento pubblico dopo la malattia.

Il 26 agosto è la volta di Nicola Gratteri, magistrato e saggista italiano e Procuratore della Repubblica di Catanzaro, una delle figure di spicco della lotta contro la ‘ndrangheta. Il programma termina il 27 agosto con Carlo Cracco personaggio televisivo e gastronomo italiano, uno dei migliori chef al livello internazionale, premiato con 5 stelle Michelin e con Gianluigi Nuzzi giornalista, saggista autore e conduttore televisivo. Le serate saranno tutte a ingresso libero senza obbligo di prenotazione.