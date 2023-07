Notte Rosa: al posto dei The Kolors arriva il rapper Lda, il figlio di Gigi D'Alessio

Cambio di programma per il weekend della Notte Rosa e la variazione riguarda certamente uno degli eventi più attesi del fine settimana. Come già anticipato sui social da Stash, il cantante del gruppo, per motivi di salute i The Kolors non potranno esibirsi l'8 luglio a Marina di Ravenna. Per il concerto gratuito in programma alle 21.30 si esibirà al loro posto Lda, rapper molto apprezzato dalle nuove generazioni. Confermata invece l'apertura del concerto con Giacomo Turra.

Lda è lo pseudonimo di Luca D'Alessio, 20enne figlio di Gigi D'Alessio. Dopo aver pubblicato i suoi primi brani da giovanissimo, Lda nel 2021 ha partecipato alla ventunesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi quinto. Lo scorso febbraio ha partecipato invece al Festival di Sanremo 2023 con il brano Se poi domani.

Traghetto e Navetto Mare

In occasione della Notte Rosa, nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 luglio il servizio traghetto, attivo dalle 5 alle 2, verrà raddoppiato nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 2. Mentre il servizio Navetto Mare sarà attivo dalle 9 alle 2.