Pavone D’oro, partono le iscrizioni per la nuova edizione

Saranno aperte fino al 3 dicembre alle ore 24 le iscrizioni per la 43esima edizione del ‘Pavone D’oro’, storico concorso canoro faentino per giovani ugole, ideato oltre 50 anni fa da Don Italo Cavagnini. Le iscrizioni, come già nelle passate edizioni, saranno accessibili online sul sito ufficiale del Pavone d'Oro compilando il form ‘contatti’ alla voce del menù ‘Iscrizioni’.

Per il secondo anno consecutivo l’intera kermesse si terrà al Teatro Comunale Masini con un leggero slittamento delle date: dal 4 al 6 aprile 2024 (con inizio alle 20.15) le semifinali e sabato 20 aprile alle 20.30 la finalissima. Tutti i partecipanti avranno anche quest’anno la possibilità di esibirsi sul palco del teatro più prestigioso della città, accompagnati dalle due band del Pavone d’Oro e della scuola di musica Artistation, che, per il terzo anno consecutivo grazie a un ensamble di giovanissimi musicisti, seguirà la categoria dei più piccoli. I giovani cantanti saranno inoltre supportati dal coro delle voci bianche e dal coro ‘dei grandi’ composto da alcuni vincitori delle passate edizioni.

Resta invariata la formula di intrattenimento, con tema cartooniano, luci, proiezioni e tanta tanta musica live al 100%. Anche per il 2024 saranno coinvolti gli istituti di scuola primaria faentini grazie alla nuova ‘categoria Classi’. “L’anno scorso è stato un primo esperimento che ci ha permesso di portare al Masini oltre 200 cantanti, grazie al coinvolgimento di alcuni istituti faentini di scuola primaria - ha sottolineato Don Marco Ferrini, presidente dell’Associazione - Quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere tutti i plessi scolastici della Città condividendo un progetto che possa permettere loro di presentare una classe sul nostro palco”.