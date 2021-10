Rap, produzione musicale e teatro: ripartono i laboratori artistici del Cisim

Da Lunedì 11 ottobre fino al 20 dicembre, dal lunedì al giovedì, prosegue il progetto di laboratori artistici organizzati da Il lato oscuro della costa, presso il Cisim di Lido Adriano. "C'è ancora una città" è la serie di laboratori gratuiti che il centro culturale vuole proporre ai giovani e ai giovanissimi che frequentano, o vorranno frequentare il Cisim. Il tema di fondo sarà: la città, come immaginarla, raccontarla, percorrerla, cambiarla, costruirla o rivoluzionarla, sempre attraverso linguaggi artistici o discipline a noi affini. I laboratori sono completamente gratuiti, è necessario sottoscrivere un’iscrizione di 10 euro comprensiva di assicurazione.

I laboratori

Lunedì: Laboratorio di Rap dai 12 anni in su - dalle 17 alle 19. Ascolto del rap e studio delle tecniche per avere una conoscenza teorica e pratica del genere.

Martedì: Laboratorio di Rap dai 7 agli 11 anni - dalle 16.45 alle 18.45. Laboratorio sui giovanissimi che vogliono avvicinarsi alla scrittura e alla pratica del rap. Un lavoro più corale e di gruppo rispetto al laboratorio tradizionale con gli adolescenti, ma più formativo per un miglior apprendimento del ritmo e della teoria musicale.

Mercoledì: Laboratorio di Teatro - Podcast teatrale. Dai 12 anni in su - dalle 15 alle 17 ; dai 7 agli 11 anni - dalle 17 alle 18.30. Il laboratorio ha come tema l’opera di Italo Calvino “Le Città Invisibili”. Nella prima parte si prepara il materiale attraverso gli incontri online. Quando sarà possibile svolgere l’attività in presenza si registreranno i vari capitoli di un podcast, che sarà l’esito del laboratorio.

Giovedì: Laboratorio di Produzione musicale. Dai 14 anni in su - dalle 16 alle 19. Una serie d’incontri sulle basi della produzione musicale. La realizzazione di brani strumentali tramite l’uso del sample, ovvero uno o più suoni registrati messi in sequenza ritmica, le basi della “computer music” e del “beatmaking”.

Info e iscrizioni: 389 6697082 / cisim.lidoadriano@gmail.com