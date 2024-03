Accoltellamento nel negozio, Esposito (FdI): "Apertura serale solo per locali e attività turistiche"

"Consentire l’apertura serale esclusivamente ai locali legati all’attività turistica ed alla ristorazione, (quali bar, ristoranti, alberghi ecc) evitando così di lasciare in tarda ora senza possibilità di controllo intere zone della città". Lo chiede attraverso un question time il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Renato Esposito, in seguito al tentato omicidio avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì in un negozio di piazza Baracca.

Chiedendo al sindaco di "riferire sull’accaduto e sulla sicurezza di tutta l’area di Piazza Baracca", Esposito auspica anche una maggior condivisione di informazioni sul tema della sicurezza. "In particolare è ora di chiarire senza inutili infingimenti il dovere di tutti, in primis di coloro che provengono da altre e lontane culture, di adeguarsi alle regole del paese che li ospita ed in cui si decide di vivere. L’episodio avvenuto nella notte di mercoledì pone drammaticamente in luce tale necessità", prosegue Esposito che pone poi una riflessione sulla zona di piazza Baracca: "Purtroppo non è il primo grave episodio che si verifica in zona e nel resto della città, e stando così le cose temo che non sarà sicuramente l’ultimo. E’ giunta l’ora che si affronti seriamente tale complesso problema senza inutili e ipocrite rassicurazioni della serie 'va tutto bene'".