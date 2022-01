Alberi pericolosi, Esposito (FdI): "Possibile caduta rami su via Maggiore"

Alberi pericolanti su via Maggiore: a denunciarlo è il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio Renato Esposito, che sul tema ha presentato un'interrogazione: "Gli alberi di alto fusto come i pini, oltre che dare riparo dalla calura estiva, abbelliscono le strade della nostra città e, assorbendo anidride carbonica con successivo rilascio di ossigeno, svolgono anche un'importantissima opera ecologica in difesa del pianeta e della nostra stessa vita. Non basta solo piantarli in loco, ma vanno comunque seguiti e manutenuti per permetterne una normale crescita ed evitare che in qualche modo possano creare pericolo, come ad esempio la caduta di rami o altro. In via Maggiore, all'altezza del civico 136, è posto un pino di alto fusto a cui è stata legata una corda di metallo ormai arrugginita che sembra sostenga un ramo pericolante e il cui finale, quasi ad altezza d'uomo, sporge di una decina di centimetri con grave pericolo per i passanti".

Il consigliere chiede a sindaco e giunta "di sanare con urgenza la situazione di pericolo rimuovendo la corda metallica e, se il caso, il ramo pericolante; di controllare se esistono situazioni analoghe di pericolo, non solo sulla via Maggiore, ma sull'intero territorio comunale; di sostituire, qualora necessario, gli alberi pericolanti con altri adatti al nostro paesaggio urbano".