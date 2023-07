Alluvione, contributi a fondo perduto per le imprese: approvato un odg della deputata Buonguerrieri (FdI)

"Il Governo Meloni in appena due mesi dall'alluvione ha già stanziato oltre la metà delle somme complessivamente quantificate per la ricostruzione e i ristori per garantire alla popolazione alluvionata dell'Emilia-Romagna il massimo sostegno, il lavoro parlamentare ha perfezionato il Dl Alluvione, continuiamo poi a lavorare per dare ai territori colpiti ulteriori strumenti per affrontare le conseguenze della calamità". Lo dichiara Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia, che annuncia l'approvazione di un Ordine del giorno che impegna l'Esecutivo verso una ulteriore misura di sostegno.



"L'obiettivo è garantire nei prossimi tre anni contributi finanziari a fondo perduto alle imprese colpite dall’alluvione, coprendo il 50 per cento dei costi sostenuti per la riparazione o la sostituzione di tutti gli strumenti danneggiati e destinati alla produzione”, specifica il parlamentare di FdI, che rimarca l'importanza delle misure contenute nel Dl Alluvione e respinge al mittente le critiche che, strumentalmente, ogni giorno piovono dalla sinistra. "Sono stati stanziati 4,5 miliardi in appena due mesi dall'alluvione, stiamo continuando a lavorare per prevedere ulteriori strumenti per dare sostegno alla popolazione e alle imprese - sottolinea Buonguerrieri, seconda firmataria dell’odg dopo il capogruppo Tommaso Foti -. Il Dl Alluvione è un provvedimento dalla portata eccezionale, con una dotazione economica che in termini di indennizzi arriva già a toccare più della metà di quanto richiesto complessivamente nei primi due mesi dall’alluvione. L'Ordine del giorno è invece un ulteriore segnale di quanto il Governo sia vicino ai territori dell’Emilia-Romagna colpiti dalla catastrofe, con interventi mirati finalizzati alla ripresa delle attività produttive. Il nostro impegno in tal senso è massimo”.



"Le misure a sostegno dei lavoratori e delle imprese previste dal provvedimento approvato alla Camera sono già numerose. Il Governo ha articolato una serie di misure ampie, che rispondono alle esigenze dei lavoratori e delle imprese - rimarca Buonguerrieri - Strumenti e risorse concrete a beneficio del territorio che, con la struttura commissariale guidata dal generale Figliuolo, ora vedranno la loro messa a terra mentre la sinistra continua a mistificare la realtà e a strumentalizzare la tragedia. Un atteggiamento che non ci stupisce, la sinistra italiana è così: crea il problema - la responsabilità di ciò che è avvenuto ha un nome e un cognome: Partito Democratico - chiede l'intervento del Governo e poi pretende anche di dirci come risolvere il problema creato da essa stessa. Ma gli italiani non credono più alle menzogne - conclude la parlamentare di Fratelli d'Italia - credono ai fatti, quelli che sta facendo e continuerà a fare il Governo Meloni".