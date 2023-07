Alluvione, l'assessore regionale Vincenzo Colla a Lugo per parlare delle misure per cittadini e imprese

Un incontro per condividere informazioni e costruire assieme una consapevolezza sui fatti avvenuti durante l’alluvione e sui provvedimenti in corso, dalle prime procedure aperte per i rimborsi alle future opere di ricostruzione e prevenzione.

Martedì 25 luglio alle 18:15, nel salone Estense della Rocca di Lugo, il circolo Lugo Città del Partito Democratico ha organizzato l’incontro “L’alluvione 60 giorni dopo – rimborsi e ristori, ricostruzione e prevenzione”. L’assessore regionale alle attività produttive Vincenzo Colla, l’ing. Elvio Cangini del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e il sindaco Davide Ranalli interverranno moderati da Gabriella Dionigi del direttivo del circolo. La discussione sarà introdotta dal segretario del Pd di Lugo Gianmarco Rossato.

Dopo la nomina del generale Figliuolo a commissario straordinario per la ricostruzione crescono le aspettative per i provvedimenti che sono quanto mai necessari e attesi da cittadini e imprese alle prese con il ripristino delle abitazioni e delle attività. L’incontro sarà quindi un’occasione per conoscere quanto fatto finora e per guardare al futuro, a partire da quello che è accaduto nel territorio.