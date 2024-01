Autovelox di Mezzano, Ancisi (LpRa): "80% delle multe sotto i 60 km orari"

Da metà settembre il Comune di Ravenna ha installato un autovelox lungo via Reale a Mezzano, impianto attivo nei due sensi di marcia. E sono già molte le multe arrivate agli automobilisti. Un caso rispetto al quale il consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, deposita un'interrogazione in seguito a "numerose segnalazioni di casi in cui non si è trattato di gente spericolata o di pirati della strada".

"In quel punto, il limite di velocità è di 50 chilometri orari, ma le multe, grazie ad un abbuono riconosciuto dal codice della strada, scattano solo dopo il superamento dei 55 - spiega Ancisi - Per capire meglio il fenomeno, abbiamo raccolto alcuni dati ufficiali sui primi tre mesi di funzionamento dell’autovelox. Le multe sono state 18.303 (per un importo di circa 1 milione e 400 mila euro), ma quelle scattate per una velocità contenuta tra i 55 e i 60 km/h sono state 14.588, all’incirca l’80 per cento. Una specie di strage degli innocenti, nel senso scritto nella sentenza di un giudice toscano che, in una situazione simile, venne loro incontro riducendo il carico delle multe cosiddette seriali, con la valutazione 'che in questo modo non sia stata esercitata la funzione educativa della sanzione quanto piuttosto quella punitiva'".

"In effetti, l’autovelox di Mezzano è stato posizionato nella periferia sud del paese in un punto dove non è facile percepire il passaggio dal limite dei 70 km/h a quello dei 50 in vigore in quel centro abitato, come in ogni altro - afferma il consigliere LpRa - Aggrava la mancata percezione il fatto che, molto spesso, a tutte le ore, le auto arrivano in lunga fila nel paese, insieme a numerosi mezzi pesanti tipici di una superstrada, marciando forzatamente, essendo sconsigliabili i sorpassi, tra i 60 e i 65. Venendo da sud verso il paese, si vedono a destra solo dei campi e a sinistra una larga pista ciclabile, con le prima case situate solo sul retro. Venendo da nord, il primo cartello indicatore di “velocità controllata elettronicamente” è praticamente coperto dal fogliame di un albero. Dall’una e dall’altra parte non è presente alcun cartello a colori col limite dei 50 appena superato quello, molto meno evidente, dell’autovelox".

"È vero che i pendolari della via Reale si “educano” facilmente, cessando di essere un pericolo pubblico appena ricevono a casa un verbale. Non sono però tenuti a pagare gli altri che arrivano dopo aver saldato il conto del primo - sostiene Ancisi - Il 5 agosto 2022, entrando in vigore il decreto legge n. 68 del governo Draghi, il codice della strada è stato fatti implementato con il nuovo articolo n. 198-bis: “Disposizioni in materia di illeciti reiterati e relative sanzioni”, che afferma il seguente principio: “Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata”, come coi recenti autovelox di Mezzano e di via Bellucci a Ravenna, “l’illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati […], fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione”. Questa regola vale peraltro per ogni tipo di multa applicata senza contestazione immediata dell’infrazione, ad esempio quelle accertate elettronicamente agli ingressi delle ZTL".

"Tornando alla funzione educativa degli autovelox, proporrei, se non è vietato da qualche norma di dettaglio, che, appena oltre oppure a fianco dei cartelli di ingresso in un centro abitato, venga apposto anche un cartello con l’indicazione della velocità massima di 50 km/h, che così sarà percepita più facilmente. Ovvio che i cartelli di “velocità controllata elettronicamente” devono essere interamente leggibili, non occultati da ostacoli della vista, quali, ad esempio, le fronde degli alberi. In via generale - conclude Ancisi - il Comune dovrebbe rendere noto pubblicamente come i cittadini che abbiano compiuto violazioni reiterate della stessa fattispecie con la propria auto possano beneficiare, dopo aver pagato la prima multa, del diritto, stabilito dall’articolo 192-bis del codice stradale, di non pagare quelle successive non ancora notificate, versando per ciascuna soltanto le spese modeste di notifica. Rispetto a ciò chiedo quali siano l’opinione e la disponibilità di azione del sindaco".