Brisighella, passano alla Lega gli assessori Dario Laghi e Gian Marco Monti

Aderiscono alla Lega gli assessori Dario Laghi e Gian Marco Monti, componenti della Giunta comunale di Brisighella che, alle elezioni amministrative del 2019, si erano candidati ed erano stati eletti con la lista civica ‘Buon governo di Brisighella’, capitanata dall’attuale sindaco Pederzoli.

“Buona amministrazione, coerenza e ascolto. Sono le tre stelle polari della nostra visione amministrativa e politica da quando siamo scesi in campo. Non da oggi, ma dopo una lunga riflessione abbiamo riconosciuto dove stia di casa il buon governo del territorio. Per questo abbiamo deciso di aderire alla Lega che, a livello locale come nazionale, sta agendo con chiarezza, trasparenza e linearità. Che è poi quello che la gente ci chiede: capire gli obiettivi e avere speranza. Crediamo di poter apportare un buon contributo all’ambizioso progetto per il nostro territorio perseguito dal sindaco Massimiliano Pederzoli, che ringraziamo per la fiducia che ci ha accordato, come ci sentiamo di ringraziare l’amico Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, per la stima che ha sempre dimostrato nei nostri confronti”. Così affermano in una nota gli assessori Dario Laghi e Gian Marco Monti.