Caro energia, Lega: "Si investano i ricavi dei materiai di recupero per abbassare le bollette"

Il conferimento di rifiuti riciclabili, i contributi Conai e l'emergenza rincari energetici sono al centro dell'ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare della Lega a Cervia, a firma di Enea Puntiroli, Daniela Monti, Stefano Versari, Gianluca Salomoni e Monica Garoia. "Al di là della pandemia, la vera emergenza del 2022 saranno i rincari in bolletta di acqua, luce e gas, e di conseguenza un rialzo di tutte le materie prime (rialzo stimato in un 55% per la luce e un 42% per il gas) - rilevano i consiglieri del Carroccio - nonostante gli aiuti messi sul piatto dall'esecutivo nazionale nella legge di bilancio, la situazione resta critica poiché gli aumenti per il primo trimestre 2022 fanno segnare un nuovo record rispetto ai rincari già forti negli ultimi trimestri, e si attende una stangata per le famiglie oltre che per il mondo delle imprese, che rischiano non solo la loro esistenza stessa, ma anche la perdita di competitività sul mercato internazionale".

Un innalzamento dei costi energetici che secondo i consiglieri della Lega può essere frenato attraverso raccolta differenziata e contributi Conai (Consorzio nazionale imballaggi): "La legge prevede che i contributi che i gestori e i Comuni incassano dal Conai e dai ricavi derivanti dalla vendita dei materiali recuperabili, debbano essere utilizzati per contenere la tassa del servizio di igiene urbana - sottolinea il gruppo leghista - le convenzioni stipulate tra i Comuni e il Conai prevedono contributi proporzionali alla quantità e alla qualità del materiale raccolto, pertanto, i ricavi aumentano se il materiale che si vende è di qualità maggiore".

Partendo da queste premesse e considerando che "nell’ultima approvazione del bilancio, Hera ha prodotto forti utili e dividendi consistenti", i consiglieri della Lega a Cervia chiedono al sindaco e alla Giunta: "Di convocare un tavolo emergenziale con Hera per conoscere le misure eventualmente predisposte. Di farsi portavoce della necessità, oggi più che mai, di re-investire gli utili derivanti dalla vendita dei materiai di recupero, per abbassare le bollette dei cittadini, utili che in passato sono stati utilizzati per creare nuovi servizi, mentre oggi occorre puntualizzare che quei servizi vengono comunque pagati dagli utenti. Di mettere il massimo impegno, in un anno molto difficile dal punto di vista economico, sociale e sanitario, per limitare i costi delle bollette - e inoltre, conclude il gruppo consiliare della Lega a Cervia - Di concordare con Hera anche il conferimento dei materiali ferrosi, prevedendo uno sgravio in bolletta, e nel contempo rivalutando al rialzo le percentuali di sconto applicabili in bolletta per incentivare ulteriormente il cittadino nella raccolta dei rifiuti riciclabili, in modo da poter realizzare il massimo del potenziale nella catena del riciclo dei materiali".