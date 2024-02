Comunali a Sant’Agata sul Santerno, Matteo Parrucci è il candidato sindaco de 'La Torre Civica'

Si è svolta la presentazione del candidato sindaco de “La Torre Civica” per le prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno che sarà Matteo Parrucci, attuale consigliere comunale di Sant’Agata e consigliere dell’Unione dei Comuni in opposizione.

Ha introdotto il discorso Riccardo Vicari, fondatore del progetto civico, esplicando alcuni principi fondanti della lista, come il sostegno degli anziani e delle persone fragili, l’ascolto della cittadinanza e quindi l’istituzione di un ufficio come punto di ascolto per segnalazioni di problemi e criticità del territorio direttamente ai consiglieri comunali; una maggiore attenzione alle politiche giovanili, considerando che i giovani hanno alle spalle il periodo post-covid, post-alluvione e l’attraversamento dell’avanzamento tecnologico, sosteniamo fortemente la socializzazione nei punti di ritrovo e nelle occasioni di ritrovo.

“Siamo aperti al confronto con tutte le liste e le realtà, ma non con chi negli ultimi mesi e anni ha amministrato con arroganza, è contro i nostri principi” afferma Riccardo Vicari.

“Ho accettato la proposta di fare il candidato sindaco della Torre Civica, per il tempo che sto dedicando mi sento in una seconda famiglia e mi ritengo pronto per l’esperienze fatte da libero professionista e nelle istituzioni; l’impegno che metterò in campo sarà full-time, credo sia fondamentale per la ricostruzione del nostro paese". Un punto del programma, o quantomeno un approfondimento, sarà concentrato sulla Sicurezza Idrogeologica insieme al Geologo Claudio Miccoli. “ Nei prossimi mesi saremo impegnati per concludere il programma e presentare la lista, siamo sempre a disposizione ad ascoltare dai cittadini segnalazioni, criticità e anche suggerimenti", ha concluso Parrucci.