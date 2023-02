Congedo mestruale, sanità e parcheggi: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 14 febbraio, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta verrà data risposta ai seguenti question time: “Misterioso parcheggio di via Fontana attende apertura da due anni” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Porto Corsini chiede aiuto: dateci marciapiedi e strade sicure” presentato da Renato Esposito (Fratelli d’Italia); “Sull’assunzione e sul compenso del dottor Nicola Magrini in Ausl Romagna” presentato da Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi).

Seguiranno le interrogazioni: “Rimossi i post sul pedinamento elettronico dalla pagina Facebook della polizia locale, quali le ragioni” e “Campo sportivo di San Romualdo, quali le valutazioni che hanno portato l’amministrazione comunale a disporre un intervento in favore di un impianto sotto utilizzato”, presentate da Veronica Verlicchi, capogruppo la Pigna-città forese lidi; "Si rispettino le strisce gialle per il carico scarico merci nel centro storico" a cura di Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco.

Si passerà alla discussione e votazione delle mozioni: “Il comune di Ravenna si attivi per aderire al Cude, la banca dati nazionale del contrassegno unificato disabili europeo” presentata da Nicola Grandi e Filippo Donati, rispettivamente capogruppo e consigliere di Viva Ravenna; “Per la cancellazione dei diritti tecnici amministrativi per il rilascio del contrassegno per parcheggio disabili”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo la Pigna; "Potenziamento del pronto soccorso di Ravenna, diagnostica radiologica e scelte concrete di umanizzazione delle cure" avanzata da Marco Montanari, capogruppo Partito democratico, Chiara Francesconi, capogruppo Misto, Francesca Impellizzeri, capogruppo Ravenna Coraggiosa, Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale, Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento Cinque Stelle, Andrea Vasi, capogruppo Partito repubblicano.

Infine gli ordini del giorno: "Trasferiamo la sede dell'ente parco del Delta del Po da Comacchio a Mandriole, presso la fattoria Guiccioli", presentato da Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale; “Intitolare una strada o spazio pubblico ad Augustin Affi e Marco Colombaioni” a cura di Nicola Grandi e Filippo Donati, capogruppo e consigliere di Viva Ravenna; "Il congedo mestruale a tutte le studentesse degli Istituti superiori di Ravenna", presentato da Francesca Impellizzeri, capogruppo Ravenna Coraggiosa.