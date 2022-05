Daini di Lido di Classe, Gruppo Misto: "Quali azioni sono previste per il controllo degli animali?"

Continua il dibattito sui daini in Regione e nella città di Ravenna. Il Gruppo Misto interroga la giunta regionale per chiedere chiarimenti sulle funzioni del Tavolo faunistico provinciale della Prefettura di Ravenna, convocato il 12 maggio scorso, e sui sistemi di contenimento della fauna selvatica, con particolare riguardo ai daini dei due nuclei di Lido di Classe (Ravenna) e Lido di Volano (Ferrara). Nel dettaglio, il Gruppo Misto chiede “qual sia la base giuridica su cui agisce il Tavolo, considerato che non è previsto da alcun tipo di norma, nazionale o regionale e nemmeno dagli atti di programmazione in materia faunistico-venatoria regionale, in base a quale criterio vengano scelti i partecipanti alle sedute e se vi siano figure che rappresentano la Regione”.

“Nella seduta del 12 maggio scorso -ha spiegato il Gruppo Misto- non erano presenti i rappresentanti delle 12 associazioni ambientaliste e animaliste. Ai fini della trasparenza sarebbe opportuno conoscere le azioni concordate e verificare se la scelta dell’ente parco del Delta del Po, che si è detto pronto ad attivare il Piano di controllo, si tradurrà in un via libera immediato all’uccisione dei daini o a una cattura degli esemplari”. Il Gruppo Misto ha infine ribadito che “la soluzione più indicata resta l’installazione di dissuasori, reti di recinzione e attraversamenti verdi. I danni all’agricoltura, fra le cause che porterebbero a giustificare queste scelte violente nei confronti dei daini, per 11 anni sono stati pari a zero e successivamente di entità sempre irrisoria, nell’ordine di una cifra inferiore ai 2mila euro”.

Intanto per sabato è in programma a Lido di Classe una manifestazione pacifica per chiedere la tutela dei daini, organizzata da diverse associazioni ambientaliste e animaliste, e sostenuta dalla lista Ravenna in Comune. "Pare che qualunque sia il problema derivante dalla compresenza di uomini e piante o animali nello stesso luogo, l’unica soluzione che viene in mente alle “nostre” Amministrazioni sia quella di eradicare le piante e gli animali. Eradicare significa deportare, quando va bene, e uccidere, quando la si vuol far più spiccia. Che si parli di tamerici o nutrie, di alberi secolari o tordi, poco cambia. Questa volta si torna a parlare di daini - dichiarano da Ravenna in Comune - Gestire il territorio in modo da consentire di viverlo anche a chi non guida la macchina e non cammina su due zampe sia meglio per tutte e tutti. Per questo sosteniamo le cittadine e i cittadini che respingono l’uso delle pallottole come soluzione alla complessità".