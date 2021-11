Degrado nella zona ex Sir, Esposito (Fdi): "Ripristinare legalità e sicurezza"

Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio, Renato Esposito, ha presentato un question time sulla zona ex-Sir di Ravenna. "Da anni ormai nella zona ex-Sir vige uno stato di degrado e abbandono che agevola attività illecite e di malaffare - spiega il consigliere - Nella stessa fatiscente struttura si è insediato da qualche tempo ormai un gruppo di persone perlopiù somale e spesso irregolari, che bivaccano dando luogo a risse e creando problemi ai residenti della zona oltre che intimorire chi a quel fatiscente posto si avvicina. Visto che la stessa struttura è stata oggetto di vari interventi anticriminalità di Polizia, senza però arrivare alla soluzione definitiva di tale situazione di degrado, e considerato che l’incolumità e la sicurezza dei nostri concittadini devono essere in cima alle priorità dell’attività amministrativa, si interroga il Sindaco e la Giunta Comunale per sapere quale misure intenda adottare per ripristinare la legalità e garantire la sicurezza, l’incolumità e la tranquillità dei nostri concittadini; quando e se si intende bonificare la zona per ridare alla città ed ai suoi abitanti, la fruibilità di quello spazio finora utilizzato per scopi poco trasparenti; se tale bonifica non è di competenza comunale di intervenire perché i responsabili si attivino in tal senso".