Elezioni amministrative 2024, Medri non si ricandida a Cervia: "Servono forze fresche ed energie nuove"

Massimo Medri non si ricandiderà a sindaco di Cervia per le prossime elezioni amministrative, che si terranno nel 2024. L'annuncio arriva direttamente dal primo cittadino della città del sale - rieletto sindaco nel 2019 con il 54,02% dei voti a 15 anni di distanza dal suo ultimo mandato -, che traccia un bilancio degli ultimi 5 anni di lavoro.

"È giunto il momento delle riflessioni e delle decisioni - dice Medri - Mancano pochi mesi alla scadenza elettorale che dovrà decidere i nuovi assetti del Comune di Cervia. Dopo un'attenta e sofferta riflessione, ritengo opportuno non candidarmi alle prossime elezioni. Ho gioito e pianto insieme a tutti voi. Sono stati anni difficili come mai era successo dal dopoguerra a oggi. Abbiamo superato problemi di ogni genere: alcuni hanno coinvolto solo il nostro territorio; altri sono stati generali, ma non meno pesanti. Ognuno di questi eventi ha avuto forti ripercussioni sulla vita di ciascuno di noi, sull'attività di enti e associazioni e sull'economia della città. Niente tornerà come prima; tutti saranno chiamati ad assumersi maggiori responsabilità a partire da chi avrà ruoli nella Pubblica Amministrazione. Occorrerà condurre un'opera di rieducazione lunga e complicata per ridare fiducia e speranza".

"Sono convinto quindi che ci sia bisogno di forze fresche ed energie nuove per affrontare i nodi che verranno al pettine nei prossimi anni - spiega il sindaco - Questa città non potrà comunque fare a meno dell'esperienza accumulata e della progettualità emersa e portata avanti anche durante le tanti fasi di emergenza. Occorre partire da quei progetti strategici aggiornandoli e adattandoli alle modifiche epocali che si sono succedute. Dal Parco Urbano alla valorizzazione delle Saline, dal rilancio del Cervia Ambiente, agli interventi di rigenerazione urbana, dal consolidamento dei servizi alla persona alla politica della casa compresa, agli eventi culturali e sportivi, dal radicamento di una rete di sicurezza sociale alla gestione delle concessioni demaniali nella direzione della conferma di un modello balneare che privilegi la destinazione principale. Su questi e altri obiettivi mi auguro possa maturare una forte volontà politica e una larga convergenza dei raggruppamenti civili e politici che si riconosceranno in un programma e nell'espressione di una squadra unita nell'interesse comune della città. La mia esperienza e le mie idee saranno a disposizione anche in seguito, come penso anche le competenze di chi ha collaborato intensamente in questi anni".

Infine il momento dei ringraziamenti: "Voglio ringraziare tutti i gruppi di maggioranza che ci hanno sostenuto e contribuito alla gestione di questi anni difficili. Un sentito ringraziamento a tutto il Consiglio Comunale coinvolto e partecipe nelle fasi più critiche delle varie emergenze. Agli Assessori e Delegati per aver sempre dimostrato un alto senso di responsabilità e disponibilità. A tutto l'apparato comunale e ai miei collaboratori più stretti per avere dimostrato un senso di appartenenza, che è andato ben oltre i compiti di istituto. A tutta la città nelle sue varie articolazioni (istituzioni statali, enti e associazioni, volontariato, consigli di zona, cittadini singoli e associati) che hanno segnalato disagi e criticità, ma sempre con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita di tutti. Al Prefetto e a tutte le Forze dell’Ordine che con grande spirito di collaborazione hanno garantito costantemente la presenza sul territorio per la sicurezza di tutti i cittadini. Non siamo riusciti a soddisfare tutte le esigenze, ma posso assicurare che ce l'abbiamo messa tutta; personalmente continuerò a mettercela tutta fino al termine del mio mandato".